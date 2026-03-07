Реклама

Мир
21:12, 7 марта 2026Мир

В Британии обвинили Россию в необычной диверсии

Daily Mail: Британия обвинила Россию в возгораниях секс-игрушек в Европе
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / Global Look Press

Россия оказалась причастна к возгораниям посылок с электронными секс-игрушками для взрослых. С необычным обвинением выступила полиция Лондона, передает Daily Mail.

«Посылки с электронными секс-игрушками, загоревшиеся на складах компании DHL в Великобритании и Германии, были отправлены ​​российской военной разведкой», — указано в сообщении.

Отмечается, что возгорания произошли летом 2024 года. Внутри посылок нашли спрятанные зажигательные устройства. В ходе расследования были установлены 22 подозреваемых в Польше и Литве, которые якобы сотрудничали с разведкой РФ.

Ранее прокуратура Шверина (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания) начала расследование против немецкого фермера, который получил в подарок из России посылку с мылом, деревянной фигуркой и CD-диском. Сотрудниками таможни было установлено, что все три предмета значатся в санкционном списке Евросоюза.

