Журова: Иностранцам есть, в чем завидовать россиянам

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала о зависти иностранцев к россиянам. Ее цитирует Sport24.

«Они не то что завидуют, а видят, что мы умеем сопротивляться и реально сделали все максимальное для борьбы с неправильными ценностями. У нас все общество в едином порыве поддерживает традиционные и семейные ценности», — заявила Журова.

Депутат добавила, что в России мирно уживаются представители разных конфессий и народов. «У нас нет разделения на национальности и вероисповедания. В этом иностранцы могут нам позавидовать, потому что мы можем вот так в мире жить. Для них это сложно», — отметила она.

В октябре прошлого года швейцарский тренер московского ЦСКА Фабио Челестини раскрыл секрет общения с россиянами. Специалист посчитал, что в общении с русскими людьми необходимо время, чтобы они впустили иностранца в свой мир.