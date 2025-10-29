Швейцарский тренер ЦСКА раскрыл секрет общения с россиянами

Швейцарский тренер ЦСКА Челестини заявил, что у русских искренние улыбки

Швейцарский тренер московского ЦСКА Фабио Челестини раскрыл секрет общения с россиянами. Его слова приводит «Чемпионат».

Специалист заявил, что в общении с русскими людьми необходимо время, чтобы они впустили иностранца в свой мир. «У русских — очень искренние улыбки! Это мы улыбаемся всегда и всем. А здесь — если человек не хочет тебе улыбаться — он не будет», — посчитал он.

Ранее Челестини рассказал, какое российское блюдо ему понравилось. Специалист назвал вкусным чак-чак.

ЦСКА объявил о назначении Челестини на пост главного тренера команды 20 июня. Контракт со специалистом рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон.