Из жизни
18:34, 8 марта 2026Из жизни

Началась гражданская война муравьев

Фото: Abudzaky / Shutterstock / Fotodom

Загрязнение воздуха, разрушающее систему химической идентификации муравьев, приводит к гражданским войнам внутри колоний этих насекомых. Об этом сообщает издание Vice.

Исследователи из Института Макса Планка обнаружили, что озон быстро разрушает органические соединения, при помощи которых муравьи отличают чужаков. В ходе экспериментов ученые подвергали муравьев шести видов воздействию озона в концентрации, которая летом нередко наблюдается в крупных городах. Спустя всего 20 минут химические метки были уничтожены.

Когда рабочие муравьи возвращались в муравейник после воздействия озона, сородичи не могли их распознать. У пяти из шести исследованных видов это вызывало немедленную агрессию. В некоторых экспериментах из-за городского уровня озона у муравьев нарушалось поведение ухода за потомством.

Ранее сообщалось, что в Таиланде муравьи погубили подрезавшего ветки рабочего. На его теле не обнаружили никаких повреждений, кроме нескольких укусов муравьев.

