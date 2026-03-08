Началась гражданская война муравьев

Vice: Загрязнение воздуха приводит к гражданским войнам среди муравьев

Загрязнение воздуха, разрушающее систему химической идентификации муравьев, приводит к гражданским войнам внутри колоний этих насекомых. Об этом сообщает издание Vice.

Исследователи из Института Макса Планка обнаружили, что озон быстро разрушает органические соединения, при помощи которых муравьи отличают чужаков. В ходе экспериментов ученые подвергали муравьев шести видов воздействию озона в концентрации, которая летом нередко наблюдается в крупных городах. Спустя всего 20 минут химические метки были уничтожены.

Когда рабочие муравьи возвращались в муравейник после воздействия озона, сородичи не могли их распознать. У пяти из шести исследованных видов это вызывало немедленную агрессию. В некоторых экспериментах из-за городского уровня озона у муравьев нарушалось поведение ухода за потомством.

