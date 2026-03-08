Реклама

Россия
22:10, 8 марта 2026Россия

Осколки украинского БПЛА попали в рейсовый автобус в российском курортном городе

Прошунин: Обломки БПЛА ВСУ повредили контактную линию на ж/д путях у станции Лоо
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

Российские военные перехватили и уничтожили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые летели на Сочи. Как рассказал мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале, обломки вражеских доронов находили в разных районах, в том числе у железнодорожной станции Лоо.

Осколками дрона повреждено остекление рейсового автобуса, который следовал по маршруту в Адлеровском районе. В момент происшествия в салоне транспорта находились пятеро пассажиров, никто из них не пострадал.

Кроме того, обломки сбитого БПЛА повредили на железнодорожных путях контактную линию, но специалисты оперативно прибыли на место и ликвидировали последствия. Прошунин отметил, что принимаются меры для предотвращения задержек поездов.

Объекты инфраструктуры в городе не повреждены.

В данный момент угроза атаки украинских БПЛА в Сочи отменена, опасности для жителей и гостей города-курорта нет.

Ранее Министерство обороны России сообщило «Ленте.ру» о 170 украинских беспилотников, которые были сбиты в небе над российскими регионами в Международный женский день.

