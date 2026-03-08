Еще более 150 беспилотников сбили над Россией 8 марта

Минобороны: Над Россией 8 марта перехватили еще 170 беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 170 украинских беспилотников (БПЛА) с 14:00 до 17:00 по московскому времени 8 марта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в министерстве обороны России.

Больше всего — 73 дрона — сбито над Брянской областью, еще 27 БПЛА было уничтожено на Краснодарским краем. 19 и 11 дронов перехватили над Тульской и Белгородской областями соответственно, 10 — над Рязанской областью, 6 — над Курской. По пять беспилотников ВСУ в указанный период сбили над акваторией Азовского моря и Калужской областью.

По три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) перехватили над Московским регионом и Крымом.

Ранее с 8 до 14 часов 8 марта дежурные средства ПВО перехватили над российскими регионами 152 беспилотника.