15:16, 8 марта 2026Россия

Над Россией 8 марта сбили более 150 беспилотников

Минобороны: Российские системы ПВО 8 марта сбили 152 беспилотника
Владимир Седов
Владимир Седов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За несколько часов 8 марта системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 152 беспилотника (БПЛА). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, больше всего дронов с 8 до 14 часов дежурные средства ПВО перехватили над Брянской областью — 103. Еще 13 и 12 БПЛА сбили над территорией Тульской и Калужской областей соответственно.

Десять БПЛА удалось сбить над Белгородской областью, четыре — над акваторией Азовского море, три в Курской области. По два дрона перехвачено над Краснодарским краем, Крымом и Московским регионом. Один БПЛА сбит над Орловской областью.

Также российские ПВО перехватили семь управляемый авиационных бомб.

