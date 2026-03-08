Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:20, 8 марта 2026Мир

Огневой вал ПВО Израиля по иранским ракетам сняли на видео

Огневой вал израильской ПВО по иранским целям попал на видео
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

В сети появились кадры массированного огня средств противовоздушной обороны (ПВО) Израиля по целям, запущенным Ираном. Видео опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На кадрах видно, как израильская ПВО интенсивно запускает ракеты-перехватчики по воздушным целям над территорией страны.

Авторы поста отметили крайне высокий расход зенитных ракет для перехвата.

Ранее обозреватель Джон Дейл Гровер в статье для The American Conservative заявил, что США не смогут сдерживать Россию из-за истощения своих вооружений в ходе войны с Ираном. Он отметил, что с каждым днем войны США все больше расходуют ограниченные запасы ракет, на замену которых потребуются время и миллиарды долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Операция «Безумец». Как Иран планировал противостоять атакам США и Израиля?

    Нарколог объяснил причины разбитости после «пьяного сна»

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов от 888 рублей к 8 Марта

    На Украине заявили о повреждении промышленного предприятия

    Огневой вал ПВО Израиля по иранским ракетам сняли на видео

    Ски-альпинист Филиппов стал 14-м на чемпионате Европы

    В Германии высказались об отказе Трампа выполнить требование Зеленского

    Стало известно о новых правилах получения пособия на детей

    Израиль атаковал гостиницу в центре Бейрута

    В США пожаловались на последствия конфликта с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok