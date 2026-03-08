Огневой вал ПВО Израиля по иранским ракетам сняли на видео

Огневой вал израильской ПВО по иранским целям попал на видео

В сети появились кадры массированного огня средств противовоздушной обороны (ПВО) Израиля по целям, запущенным Ираном. Видео опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На кадрах видно, как израильская ПВО интенсивно запускает ракеты-перехватчики по воздушным целям над территорией страны.

Авторы поста отметили крайне высокий расход зенитных ракет для перехвата.

Ранее обозреватель Джон Дейл Гровер в статье для The American Conservative заявил, что США не смогут сдерживать Россию из-за истощения своих вооружений в ходе войны с Ираном. Он отметил, что с каждым днем войны США все больше расходуют ограниченные запасы ракет, на замену которых потребуются время и миллиарды долларов.