Стал известен лучший танцевальный дуэт в финале Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования выиграли Александра Степанова и Иван Букин. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Дуэт Степановой и Букина набрал 220,7 балла по сумме прокатов. Вторую позицию заняли Василиса Кагановская и Максим Некрасов (216,05), третьими стали Екатерина Миронова и Евгений Устенко (204,36).

Финал Гран-при России по фигурному катанию проходит в Челябинске с 4 по 9 марта. В короткой программе среди мужчин выиграл Петр Гуменник — у него 103,62 балла.

Кроме того, в финале Гран-при примет участие Аделия Петросян, которая, как и Гуменник, выступала на зимней Олимпиаде-2026. Оба спортсмена на Играх заняли шестые места.