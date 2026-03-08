Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
16:46, 8 марта 2026Спорт

Стал известен лучший танцевальный дуэт в финале Гран-при России по фигурному катанию

Степанова и Букин выиграли в финале Гран-при России по фигурному катанию
Владислав Уткин

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Стал известен лучший танцевальный дуэт в финале Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования выиграли Александра Степанова и Иван Букин. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Дуэт Степановой и Букина набрал 220,7 балла по сумме прокатов. Вторую позицию заняли Василиса Кагановская и Максим Некрасов (216,05), третьими стали Екатерина Миронова и Евгений Устенко (204,36).

Финал Гран-при России по фигурному катанию проходит в Челябинске с 4 по 9 марта. В короткой программе среди мужчин выиграл Петр Гуменник — у него 103,62 балла.

Кроме того, в финале Гран-при примет участие Аделия Петросян, которая, как и Гуменник, выступала на зимней Олимпиаде-2026. Оба спортсмена на Играх заняли шестые места.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США забеспокоились из-за передачи Россией Ирану разведданных

    Лукашенко предложил переименовать кофе американо

    Россиянин попался в аэропорту с поддельными часами Rolex и стал фигурантом дела

    Постпред США при ООН прокомментировал удар по иранской школе

    Стал известен лучший танцевальный дуэт в финале Гран-при России по фигурному катанию

    Россияне оценили уборку снега на дорогах и дворах зимой 2026

    Россиян попросили покинуть пляжи Сочи в Международный женский день

    Аэропорт популярного курортного города России приостановил работу

    Стало известно о расколе в Белом доме из-за Ирана

    Заболевшая раком Лерчек отказалась ложиться в больницу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok