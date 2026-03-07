Гуменник рассказал о переживаниях перед финалом Гран-при России

Фигурист Гуменник признался, что почти не волновался перед Гран-при России

Фигурист Петр Гуменник рассказал о своих переживаниях перед финалом Гран-при России. Его слова приводит ТАСС.

«Сложности, конечно, были. Сегодня переживал из-за того, что слишком мало переживаю. Обычно за несколько дней начинаю крутить все в голове. А тут спокойно потренировался», — сказал Гуменник.

Также Гуменник признался, что перед выступлением в короткой программе вспоминал свой прокат на Олимпиаде в Милане. «Представлял себе Милан, там все получилось. Здесь опять были сомнения, было тяжело после Милана в короткий срок сразу подготовиться к новому соревнованию», — отметил Гуменник.

23-летний фигурист стал первым по итогам короткой программы в финале Гран-при России с результатом 103,62 балла. Соревнования проходят в Челябинске с 4 по 9 марта.

Также Гуменник занял шестое место на зимней Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо. По итогам короткой и произвольной программ он набрал 271,21 балла.