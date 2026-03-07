Реклама

16:39, 7 марта 2026Спорт

Гуменник выиграл короткую программу в финале Гран-при России

Фигурист Гуменник выиграл короткую программу в финале Гран-при России — 2026
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Фигурист Петр Гуменник выиграл короткую программу в финале Гран-при России — 2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гуменник набрал 103,62 балла и лидирует перед произвольной программой. Второе место занял Николай Угожаев, который получил от судей 99,53 балла, третьим стал Владислав Дикиджи с результатом 98,92 балла.

Финал Гран-при России проходит в Челябинске. Фигуристы покажут произвольную программу 9 марта.

Ранее Гуменник рассказал о сожалении об одной вещи на Олимпиаде. «Единственное, о чем я жалею, — это о первом каскаде в короткой программе, где сделал 4-2, а не 4-3. Возможно, если бы я сделал 4-3, это бы добавило мне баллов», — сказал Гуменник.

На зимней Олимпиаде в Милане и Кортине д'Ампеццо Гуменник стал шестым. Судьи оценили его прокат в 271,21 балла.

