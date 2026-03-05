Гуменник рассказал о сожалении об одной вещи на Олимпиаде

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал о сожалении об одной вещи на Олимпиаде. Его слова приводит «Чемпионат».

«В подготовке я сделал все, что мог, ничего изменить бы не хотел. Единственное, о чем я жалею — это о первом каскаде в короткой программе, где сделал 4-2, а не 4-3. Возможно, если бы я сделал 4-3, это бы добавило мне баллов», — сказал Гуменник.

Также Гуменник рассказал о волнении на Олимпиаде. «Надеюсь, дальше полученный опыт мне поможет на серьезных и страшных соревнованиях, где сильно волнуешься. Кажется, после Олимпиады к этому всему будешь легче относиться», — заключил спортсмен.

На зимней Олимпиаде в Милане и Кортина д`Ампеццо Гуменник занял шестое место. Судьи оценили его прокат в короткой и произвольной программах на 271,21 балла.