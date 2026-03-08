Реклама

23:48, 7 марта 2026Мир

У резиденции Трампа начался митинг против операции США в Иране

РИА Новости: У Белого дома вновь начался протест против операции США в Иране
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: John Pryke / Reuters

Граждане США вновь решили выразить протест относительно военной операции США в Иране. Митинг начался у официальной резиденции американского лидера Дональда Трампа, сообщает журналист РИА Новости.

Участники акции собрались около 15:00 по местному времени (23:00 по московскому — прим. «Ленты.ру»).

Кроме того, еще одно шествие стартовало в Нью-Йорке. Акция началась на площади Юнион Сквер в центре Манхэттена. Дальше активисты пошли маршем по городским улицам.

В настоящее время, по данным корреспондента, акция проходит мирно. В ней принимает участие около одной тысячи человек, однако число людей продолжает расти. На месте видно большое скопление полицейских.

Ранее сообщалось об аналогичном митинге в Нью-Йорке. Сотни протестующих выкрикивали лозунги «Руки прочь от Ирана» и «Прекратите бомбить Иран!». Участники демонстрации требовали от властей прекратить военную операцию против Тегерана.

