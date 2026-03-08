В Нигерии террористы расправились с прихожанами РПЦ

Экзархат Африки: В Нигерии экстремисты расправились с прихожанами РПЦ

В Нигерии террористы расправились с прихожанами Русской православной церкви (РПЦ). Об этом Патриарший экзархат Африки сообщил в своем Telegram-канале.

ЧП произошло 6 марта в селении Туран (штат Бенуэ). Экстремисты напали на деревню, части жителей не удалось пережить атаку. «Двое — Иоанн Акуле и Даниил Ахемба — первые африканские прихожане Русской православной церкви, погибшие за веру. Просим всех вознести молитвы об их упокоении», — говорится в сообщении.

Всего было обнаружено десять тел, однако поиски продолжаются. Всего в Туране проживало 50 православных христиан, 20 из которых — дети.

В Нигерии и сопредельных государствах сильны позиции экстремистских группировок. Самой известной является исламистская «Боко харам» (запрещенная в России террористическая организация), название которой можно перевести как «Западное образование — грех». Она образовалась в 2002 году и с тех пор поддерживала Аль-Каиду (запрещенная в России террористическая организация). В 2015 году часть боевиков откололась от группировки и присягнула на верность запрещенному в России террористическому движению «Исламское государство», став его региональным «филиалом».