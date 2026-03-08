Реклама

09:47, 8 марта 2026

В США назвали пять причин для Украины отказаться от Донбасса

The American Conservative назвала пять причин для Украины отказаться от Донбасса
Марк Успенский
Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Украине посоветовали передать Донбасс России добровольно, иначе они могут потерять территорию военным путем. Пять причин отказаться от региона назвало американское издание The American Conservative.

Так, в первую очередь автор статьи Тед Снайдер отметил, что в случае отказа от Донбасса президент Украины Владимир Зеленский сохранил бы множество жизней, избежал бы новых конфликтов и не дал бы разгореться гражданскому противостоянию внутри страны. Журналист также подчеркнул, что Украина всегда была разделена, поэтому объединение Донбасса и России является правильным решением с этнической и исторической точек зрения.

Кроме того, Снайдер посчитал, что отказ от Донбасса может гарантировать Украине мир и безопасность в будущем, поскольку у России больше не будет причин опасаться нападения со стороны Киева.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский находится в панике из-за того, что Европейский союз (ЕС) не может выделить Киеву обещанный кредит в 90 миллиардов евро.

