В США назвали пять причин для Украины отказаться от Донбасса

The American Conservative назвала пять причин для Украины отказаться от Донбасса

Украине посоветовали передать Донбасс России добровольно, иначе они могут потерять территорию военным путем. Пять причин отказаться от региона назвало американское издание The American Conservative.

Так, в первую очередь автор статьи Тед Снайдер отметил, что в случае отказа от Донбасса президент Украины Владимир Зеленский сохранил бы множество жизней, избежал бы новых конфликтов и не дал бы разгореться гражданскому противостоянию внутри страны. Журналист также подчеркнул, что Украина всегда была разделена, поэтому объединение Донбасса и России является правильным решением с этнической и исторической точек зрения.

Кроме того, Снайдер посчитал, что отказ от Донбасса может гарантировать Украине мир и безопасность в будущем, поскольку у России больше не будет причин опасаться нападения со стороны Киева.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский находится в панике из-за того, что Европейский союз (ЕС) не может выделить Киеву обещанный кредит в 90 миллиардов евро.