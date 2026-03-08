В США раскрыли стоимость первой недели военной операции против Ирана

NYT: Первая неделя военной операции в Иране обошлась США в 6 млрд долларов

Стоимость первой недели военной операции в Иране обошлась США более чем в шесть миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на предоставленные в Пентагоне данные сообщает The New York Times (NYT).

По информации издания, порядка четырех миллиардов ушло на боеприпасы для перехвата иранских ракет. Предположительно, расходы были озвучены в связи с планами американской администрации просить Конгресс о дополнительном финансировании военной операции.

Издание отмечает, что в Иране уверены, что смогут пережить шквал ударов со стороны США и Израиля, и «заставят их потерять желание» продолжать этот конфликт.

Ранее американский обозреватель отметил, что США не смогут сдерживать Россию из-за истощения своих вооружений в ходе войны с Ираном.