Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:34, 8 марта 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач предупредил о вреде двух популярных методов борьбы с запором

Врач Симаков: Смесь меда, сухофруктов и орехов не поможет справиться с запором
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: bigshot01 / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог Андрей Симаков предупредил о вреде двух популярных в сети методов борьбы с запором. О том, чем нетрадиционные практики могут быть опасны, он объяснил в разговоре с «Лентой.ру».

В первую очередь врач раскритиковал метод, согласно которому для борьбы с запором предлагается есть смесь из меда, сухофруктов и орехов. По словам Симакова, на самом деле такая смесь не поможет при проблемах с дефекацией. Если съесть ее во время запора, появятся вздутие, отрыжка, метеоризм и боли.

Чтобы наладить работу кишечника, вместо такой смеси гастроэнтеролог порекомендовал есть больше продуктов с неферментируемой клетчаткой, например морковь, свеклу, киви, ананас или питахайю.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

Специалист добавил, что побороть запор не помогают и БАДы с клетчаткой — этот метод также популярен в соцсетях. «Биодобавки с клетчаткой могут как помочь, так и ухудшить ситуацию. Например, большие дозы сухого псиллиума могут работать как сорбент и усиливать вздутие и запор. Добавки с инулином и фруктоолигосахаридами тоже иногда могут вызвать дискомфорт в ЖКТ», — отметил гастроэнтеролог и призвал обращаться к врачу и согласовывать с ним схему лечения.

Ранее Симаков развеял главное заблуждение о запоре. По словам врача, многие люди считают, что, если дефекация происходит около трех раз в неделю, то у человека запор, однако это не так.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США забеспокоились из-за передачи Россией Ирану разведданных

    Заболевшая раком Лерчек отказалась ложиться в больницу

    Израиль пообещал преследовать каждого следующего преемника верховного лидера Ирана

    Стало известно о помощи России в эвакуации иранских дипломатов

    Капитан запаса ответил на сообщения о военной помощи России Ирану

    Российский фермер поздравил женщин необычным способом

    Путь Украины в ЕС нашли в мусорном ведре

    Россияне начали экономить на безопасности автомобилей

    Пьяный украинский военный устроил в городе стрельбу

    Врач предупредил о вреде двух популярных методов борьбы с запором

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok