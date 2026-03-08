Врач предупредил о вреде двух популярных методов борьбы с запором

Врач Симаков: Смесь меда, сухофруктов и орехов не поможет справиться с запором

Гастроэнтеролог Андрей Симаков предупредил о вреде двух популярных в сети методов борьбы с запором. О том, чем нетрадиционные практики могут быть опасны, он объяснил в разговоре с «Лентой.ру».

В первую очередь врач раскритиковал метод, согласно которому для борьбы с запором предлагается есть смесь из меда, сухофруктов и орехов. По словам Симакова, на самом деле такая смесь не поможет при проблемах с дефекацией. Если съесть ее во время запора, появятся вздутие, отрыжка, метеоризм и боли.

Чтобы наладить работу кишечника, вместо такой смеси гастроэнтеролог порекомендовал есть больше продуктов с неферментируемой клетчаткой, например морковь, свеклу, киви, ананас или питахайю.

Специалист добавил, что побороть запор не помогают и БАДы с клетчаткой — этот метод также популярен в соцсетях. «Биодобавки с клетчаткой могут как помочь, так и ухудшить ситуацию. Например, большие дозы сухого псиллиума могут работать как сорбент и усиливать вздутие и запор. Добавки с инулином и фруктоолигосахаридами тоже иногда могут вызвать дискомфорт в ЖКТ», — отметил гастроэнтеролог и призвал обращаться к врачу и согласовывать с ним схему лечения.

Ранее Симаков развеял главное заблуждение о запоре. По словам врача, многие люди считают, что, если дефекация происходит около трех раз в неделю, то у человека запор, однако это не так.

