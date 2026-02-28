Врач развеял главное заблуждение о запоре

Врач Симаков посоветовал избегать строгих диет, чтобы избежать запора

Гастроэнтеролог Андрей Симаков развеял главное заблуждение о запоре. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, в каких случаях можно действительно говорить об этой проблеме, а когда редкий стул является вариантом нормы.

По словам врача, многие люди считают, что, если дефекация происходит около трех раз в неделю, то у человека запор. Симаков опроверг это утверждение. Он объяснил: если человек ходит в туалет около трех раз в неделю, но при этом процесс не вызывает затруднений, а стул сформированный, то это не запор, а индивидуальная особенность.

Доктор добавил, что о запоре можно говорить лишь в тех случаях, когда процесс дефекации вызывает дискомфорт и боль, а также требует натуживания.

Чтобы избежать запоров, Симаков посоветовал избегать строгих диет. «При ограничениях в питании люди часто жалуются на "запор". Но в этом случае они реже посещают туалет просто потому, что мало едят. Нет объема пищи и клетчатки — нет нормального стула. В идеале, в рационе женщины должно быть около 28 граммов пищевых волокон и 35 граммов — для мужчины», — уточнил врач.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала о новой причине появления хронического запора. По ее словам, он может быть вызван истончением слизистого слоя кишечника.