Россия
22:40, 8 марта 2026Россия

ВСУ атаковали крылатыми ракетами детскую больницу и поликлинику

ВСУ атаковали ракетами детскую больницу на севере Донецка, пострадали 4 человека
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Stringer/NEWS.ru / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали крылатыми ракетами авиационного базирования SCALP-EG Киевский район столицы Донецкой народной республики. Из-за удара разрушения получила недавно отремонтированная детская больница и поликлиника, как сообщил глава Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале, есть пострадавшие.

В Киевском районе пострадали четыре человека — женщина и четверо мужчин. Страшными кадрами последствий атаки на медицинские учреждения поделился Telegram-канал «Блокнот Донецк | ДНР».

Кроме того ВСУ нанесли удар по Горняке Кураховского муниципального округа, там жертвами стала целая семья: мальчик 2019 года рождения, женщина и двое мужчин, ранения средней степени тяжести получил молодой человек 2010 года рождения.

Пострадали гражданские люди в Волновахе, в Ясиноватском муниципальном округе, в Центрально-Городском районе Горловки, а также накануне 8 марта ранения получили мужчина и женщина в Красноармейске.

Ранее стало известно о последствиях атаки ВСУ на курортный город Сочи.

