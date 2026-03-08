Выступавшая за СССР лыжница сравнила уровень жизни в России и Швеции

Выступавшая за сборную СССР лыжница Антонина Ордина сравнила уровень жизни в России и Швеции, где она проживает. Об этом сообщает Sport24.

По словам спортсменки, сейчас в Швеции не так сладко. «Зарплаты, а особенно пенсии, там маленькие. Еще и все подорожало, особенно после ковида. Многие магазины закрываются, а люди теряют работу», — заявила Ордина.

По мнению лыжницы, Россия сейчас расцветает. «Хоть сейчас и тяжелые времена. Но по сравнению с тем упадком, который происходит в Швеции, Россия живет и развивается», — заявила Ордина.

Спортсменка — чемпионка мира в эстафете 1987 года. С 1994 года она выступала за сборную Швеции, а после завершения карьеры работала в шведской полиции.