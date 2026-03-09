Реклама

Мир
17:56, 9 марта 2026Мир

Беседовавший с Путиным и Дуровым журналист призвал молиться

Карлсон: Молитесь за разрушение заклятья и спасения мира
Вячеслав Агапов

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский журналист Такер Карлсон призвал молиться за спасение мира. Соответствующий пост он опубликовал в совсем Telegram-канале.

Беседовавший с президентом России Владимиром Путиным и бизнесменом Павлом Дуровым журналист обратился к своим подписчикам.

«Молитесь, чтобы заклятье разрушилось и мир был спасен», — заявил он.

В феврале Карлсона и его сотрудников задержали в Израиле после их интервью с послом США Майком Хакаби.

«Мужчины, представившиеся сотрудниками службы безопасности аэропорта, забрали наши паспорта, отвели нашего исполнительного продюсера в отдельную комнату, а затем потребовали рассказать, о чем мы говорили с послом Хакаби. Это было странно», — пояснил он.

Ранее американский журналист Такер Карлсон уличил Владимира Зеленского и его режим в поддержке нацизма. Он отметил, что Израиль очень близок к правительству украинского лидера.

