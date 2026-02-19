Реклама

«Это было странно». Такера Карлсона задержали в Израиле, где он брал интервью у посла США. Что об этом известно?

Журналиста Такера Карлсона задержали в Израиле после интервью с послом США
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Shawn Thew / Pool / Reuters

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что он и его сотрудники были задержаны в Израиле после их интервью с послом США Майком Хаккаби.

Мужчины, представившиеся сотрудниками службы безопасности аэропорта, забрали наши паспорта, отвели нашего исполнительного продюсера в отдельную комнату, а затем потребовали рассказать, о чем мы говорили с послом Хакаби Это было странно

Карлсон добавил, что в настоящее время он и его сотрудники уже за пределами страны. Он добавил, что в Израиле столкнулся с враждебным отношением.

На прошлой неделе журналист в своем шоу на YouTube раскритиковал Хакаби за необеспечение должной защиты христиан в Израиле. По данным Daily Mail, встреча Карлсона с послом была попыткой администрации президента США Дональда Трампа предотвратить раскол консервативной коалиции Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов.

Карлсон допустил атаку Ирана на Израиль из-за действий США

Журналист заявил, что возможный удар США по Ирану несет множество рисков, включая атаку Тегерана на Израиль и нефтяной кризис.

Похоже, мы ожидаем неминуемых ударов по Ирану. Понятия не имею, произойдут они или нет, но все знаки указывают на то, что что-то грядет

Карлсон также отметил, что после возможных атак США Иран может развалиться. Кроме того, по его мнению, удар Вашингтона может привести к атакам Ирана на инфраструктуру стран Персидского залива, которые являются крупнейшими производителями и экспортерами нефти. Если их инфраструктура будет выведена из строя, возможен мировой нефтяной кризис, подчеркнул журналист.

Карлсон обвинил Трампа в поддержке Израиля

Летом Карлсон раскритиковал Дональда Трампа и обвинил его в «соучастии в военных действиях» Израиля по отношению к Ирану из-за многолетнего финансирования и поставок оружия. Комментируя израильскую атаку на Иран, журналист заявил, что Соединенные Штаты должны «отказаться от Израиля» и «позволить им вести свои собственные войны». По его словам, если Израиль хочет вести войну, то это их право как страны, но не при поддержке Америки.

Журналист подчеркнул, что прямое участие Америки в войне с Ираном «станет средним пальцем в глазах миллионов избирателей», отдавших свои голоса в надежде создать правительство, которое поставило бы Вашингтон на первое место.

Также Карлсон предсказал Соединенным Штатам крах из-за возможной войны с Ираном. По его мнению, американская армия не способна вести полномасштабные боевые действия и не готова к этому.

Я действительно боюсь, что моя страна будет еще больше ослаблена. Думаю, мы увидим крах американской империи. Это идеальный способ посадить авианосец «Америка» на мель у берегов Ирана. И это также, как мне кажется, положит конец президентству Трампа

Однако позже, по словам президента США, журналист извинился за критику политики администрации Соединенных Штатов по Ирану.

    «Это было странно». Такера Карлсона задержали в Израиле, где он брал интервью у посла США. Что об этом известно?

