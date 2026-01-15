Такер Карлсон предупредил о последствиях удара США по Ирану

Карлсон: Удар США по Ирану может привести к атаке на Израиль и нефтяному кризису

Возможный удар США по Ирану несет множество рисков, включая атаку Тегерана на Израиль и нефтяной кризис. О последствиях, к которым может привести внешняя политика Вашингтона, в видео на своем YouTube-канале предупредил американский журналист Такер Карлсон.

«Похоже, мы ожидаем неминуемых ударов по Ирану. Понятия не имею, произойдут они или нет, но все знаки указывают на то, что что-то грядет», — высказался Карлсон.

«Мы можем стать свидетелями того, что Иран ударит, например, по Израилю с таким объемом оружия, что прославленный "Железный купол" не сможет защитить самые крупные израильских города, и множество людей погибнут», — предположил он. Журналист также добавил, что после возможных атак США Иран может развалиться.

Кроме того, по мнению Карлсона, удар Вашингтона может привести к атакам Ирана на инфраструктуру стран Персидского залива, которые являются крупнейшими производителями и экспортерами нефти. Если их инфраструктура будет выведена из строя, возможен мировой нефтяной кризис, заявил журналист.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп заявил своей команде по национальной безопасности о желании нанести по Ирану быстрый и решительный удар. Уточнялось, что советники не смогли гарантировать американскому главе, что иранский режим быстро падет в результате военного удара США.