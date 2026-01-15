Стало известно о планах Трампа нанести решительный удар по Ирану

NBC: Трамп заявил о желании нанести по Ирану быстрый и решительный удар

Президент США Дональд Трамп заявил своей команде по национальной безопасности о желании нанести по Ирану быстрый и решительный удар. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал NBC News.

«Трамп сообщил своей команде по нацбезопасности, что он хочет, чтобы любые военные действия США в Иране представляли собой быстрый и решительный удар по режиму и не спровоцировали затяжную войну, которая будет длиться недели или месяцы», — говорится в публикации.

Сообщается, что советники не смогли гарантировать Трампу, что иранский режим быстро падет в результате военного удара США. Американские чиновники опасаются, что у Соединенных Штатов может не оказаться достаточно ресурсов на Ближнем Востоке, необходимых для защиты от возможного ответного удара со стороны Ирана.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи призвал Трампа не повторять предыдущих ошибок Вашингтона и выбрать дипломатию вместо войны. Он отметил, что мирные способы решения разногласий между странами гораздо лучше военных конфликтов.