Такера Карлсона задержали в Израиле

Журналиста Карлсона задержали в Израиле после интервью с послом США Хакаби

Американский журналист Такер Карлсон и его сотрудники были задержаны в Израиле после интервью с послом США Майком Хакаби. Об этом сообщает Daily Mail.

Карлсон сообщил, что столкнулся с враждебным отношением. По словам журналиста, вскоре после интервью израильские чиновники конфисковали его паспорт и отвезли его исполнительного продюсера в комнату для допросов. Они пытались выяснить, о чем журналист говорил с Хакаби, сказал Карлсон. «Это было странно. Сейчас мы уже за пределами страны», — сообщил он.

Ранее Карлсон заявил, что беспорядки в городах Соединенных Штатов Америки могут быть признаком начавшегося распада всей страны. Такие последствия для США Карлсон увидел в антимигрантских рейдах в Миннеаполисе, которые спровоцировали протесты. Он считает, что все происходящее олицетворяет хаос.