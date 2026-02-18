Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:25, 18 февраля 2026Интернет и СМИ

Такера Карлсона задержали в Израиле

Журналиста Карлсона задержали в Израиле после интервью с послом США Хакаби
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Cheney Orr / Reuters

Американский журналист Такер Карлсон и его сотрудники были задержаны в Израиле после интервью с послом США Майком Хакаби. Об этом сообщает Daily Mail.

Карлсон сообщил, что столкнулся с враждебным отношением. По словам журналиста, вскоре после интервью израильские чиновники конфисковали его паспорт и отвезли его исполнительного продюсера в комнату для допросов. Они пытались выяснить, о чем журналист говорил с Хакаби, сказал Карлсон. «Это было странно. Сейчас мы уже за пределами страны», — сообщил он.

Ранее Карлсон заявил, что беспорядки в городах Соединенных Штатов Америки могут быть признаком начавшегося распада всей страны. Такие последствия для США Карлсон увидел в антимигрантских рейдах в Миннеаполисе, которые спровоцировали протесты. Он считает, что все происходящее олицетворяет хаос.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Только шампунь и зубную пасту». Российских спортсменов оставили без эксклюзивных смартфонов на Олимпиаде. Как это объяснил МОК?

    Раскрыты подробности сексуальной жизни в царской России

    Названы варианты обогатиться после завершения СВО

    В Госдуме назвали главное преимущество продления «гаражной амнистии»

    Названо число отобранных у лихачей машин в одном регионе России

    Страховщики внесли грузовики и автобусы в «красную зону» ОСАГО

    В Кремле высказались о реанимации отношений России и США

    Такера Карлсона задержали в Израиле

    Лавров назвал условие для диалога с Европой

    Каллас поставили на место из-за ее выпада в сторону России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok