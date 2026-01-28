Карлсон увидел признак начавшегося распада США

Журналист Карлсон: Беспорядки в городах США могут быть признаком распада страны

Беспорядки в городах Соединенных Штатах Америки могут быть признаком начавшегося распада всей страны. Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон в видео, размещенном на YouTube-канале.

«Мы наблюдаем разрушение социальной структуры правительства и, возможно, всей страны. Это один из самых серьезных моментов в нашей жизни», — предупредил журналист.

Такие последствия для США Карлсон увидел в антимигрантских рейдах в Миннеаполисе, которые спровоцировали протесты. Он считает, что все происходящее олицетворяет хаос.

«Это худшее, что может случиться», — заключил он.

В январе Миннеаполис стал центром сопротивления мерам президента США Дональда Трампа по ужесточению миграционной политики. В ответ администрация американского президента обвиняет протестующих в терроризме и поощряет действия агентов Иммиграционной и таможенной службы (ICE), пытаясь ограничить миграцию в страну.