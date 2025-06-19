Такер Карлсон извинился перед Трампом

Трамп заявил, что журналист Карлсон извинился за критику политики США по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что журналист Такер Карлсон извинился за критику политики администрации США по Ирану. Об этом сообщает РИА Новости.

«Такер — хороший парень. На днях он позвонил и извинился, потому что посчитал, что сказал что-то слишком резкое, и я это ценю», — отметил он.

Ранее Карлсон предсказал Соединенным Штатам крах из-за возможной войны с Ираном. Он отметил, что, по его мнению, американская армия не способна вести полномасштабные боевые действия. Более того, по мнению Карлсона, она абсолютно к этому не готова. В ответ Трамп назвал журналиста чокнутым.