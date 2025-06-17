Трамп назвал Такера Карлсона чокнутым

Трамп назвал журналиста Такера Карлсона чокнутым из-за разногласий по Ирану

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал журналиста Такера Карлсона чокнутым после того, как тот предостерег главу Белого дома от вмешательства в ирано-израильский конфликт. Американский лидер резко высказался в адрес журналиста на своей странице в Truth Social.

«Кто-нибудь, пожалуйста, объясните чокнутому Такеру Карлсону, что у Ирана не может быть ядерного оружия!», — написал Трамп.

Ранее Такер Карлсон предсказал Соединенным Штатам крах из-за возможной войны с Ираном. Он отметил, что, по его мнению, американская армия не способна вести полномасштабные боевые действия. Более того, по мнению Карлсона, она абсолютно к этому не готова.

До этого американский журналист раскритиковал президента США и обвинил его в «соучастии в военных действиях» Израиля по отношению к Ирану из-за многолетнего финансирования и поставок оружия.