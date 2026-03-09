Реклама

Россия
14:03, 9 марта 2026РоссияЭксклюзив

Двум категориям работающих россиянок дали совет перед декретом

Финансист Моргунова: Россиянкам с ИП могут отказать в декретных выплатах
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Индивидуальным предпринимательницам могут отказать в декретных выплатах в случае, если они не оплачивали взносы на социальное страхование или начали делать это слишком поздно, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» финансист, сооснователь и директор по продукту «Мое дело» Анастасия Моргунова. Она также предупредила, что самозанятые россиянки не могут получить выплаты по беременности и родам.

«ИП не обязаны оплачивать взносы на соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, поэтому декретные выплаты им не положены, — сказала эксперт. — Однако, они могут добровольно оплачивать взносы и оформить пособие. Но право на пособие по беременности и родам возникает, только если добровольные взносы за предыдущий год были полностью уплачены».

Самозанятым, как предупредила Моргунова, выплаты по беременности и родам не положены, им доступны только выплаты по временной нетрудоспособности в рамках программы соцстрахования, а также единое пособие в случае, если семья признана малообеспеченной.

«Женщине ИП, которая планирует беременность, необходимо заранее зарегистрироваться в СФР и уплачивать взносы, иначе Социальный фонд откажет в выплатах. Например, если регистрация произошла в январе, а больничный лист по беременности открыт в декабре того же года, права на пособие не возникает, так как не истек полный календарный год уплаты взносов, — объяснила финансист. — Так как самозанятые не имеют права на пособия, женщине, планирующей беременность, возможно, стоит зарегистрироваться как ИП».

Моргунова также рекомендовала перед уходом в декрет проверить расчеты с налоговой и убедиться в отсутствии задолженностей.

Ранее сообщалось, что россиянки начали досрочно выходить из декрета из-за страха потерять работу. В настоящее время большинство новоиспеченных матерей возвращаются к трудовым обязанностям спустя месяц-два после родов.

    Двум категориям работающих россиянок дали совет перед декретом

