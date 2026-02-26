Россиянки начали досрочно выходить из декрета из-за страха потерять работу

Россиянки начали досрочно выходить из декрета по одной причине. Женщины идут на это из-за страха потерять работу. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

В настоящее время большинство новоиспеченных матерей возвращаются к трудовым обязанностям спустя месяц-два после родов. При этом женщины выбирают полную занятость, а не дистанционный или гибридный формат. Декретницы также сохраняют пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет — работодатель в этом случае не имеет права отказать им в выплатах.

HR-эксперт Александра Королева разъяснила, что за 2025 год 55 процентов женщин вышли на работу раньше срока или совсем не уходили в декрет. Специалист подчеркнула: один из главных факторов такой тенденции — карьерный. Стремительно меняющийся рынок труда (особенно в IT, digital и продажах) не позволяет женщинам «надолго выпадать из контекста». Другая причина — ценностная. Современные женщины, особенно в крупных городах, не готовы видеть себя только в роли домохозяйки. Они хотят самореализации и больше социальных контактов.

