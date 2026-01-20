Россиянам рассказали о правильной подготовке к декретному отпуску

Ventra: При уходе в декрет нужно проработать передачу рабочих процессов

При уходе в декретный отпуск нужно заранее продумать ряд вопросов. О правильной подготовке рассказала «Ленте.ру» операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян.

По данным Росстата, 75,9 процента россиянок возвращается на прежнее рабочее место после декрета. Однако длительный перерыв нередко связан с чередой опасений: устаревание профессиональных навыков, потеря профессиональной ценности для компании. Эти можно преодолеть, если заранее продумать, как вернуться к работе

Для начала нужно определиться, хотите ли вы возвращаться к работе в компании. Женщины либо готовы выйти на работу буквально на следующий день после родов, либо принципиально не хотят работать, пока полностью не прочувствуют опыт материнства. Их мотивация определяет и всю дальнейшую карьерную стратегию.

«Если в планах предвидится возвращение в офис, лучше сообщить об этом работодателю заранее: "Я планирую вернуться на работу после декрета, но понимаю, что многое будет зависеть от обстоятельств. Предлагаю через несколько месяцев обсудить детали, чтобы заранее спланировать процесс"», — пояснила Абгарян.

Главная ошибка — требовать свое место по букве закона, игнорируя изменившийся контекст, или «уйти в тишину». По словам эксперта, женщины нередко опасаются заранее обсуждать с руководителем планы на будущее, потому что считают, что это поставит их в уязвимое положение. На деле открытый диалог даст им опору — если заранее обозначить сроки выхода и договориться поддерживать связь, это повысит шансы вернуться к работе без стресса.

Также стоит заранее продумать передачу рабочих процессов. Если женщина хочет вернуться и является значимой частью коллектива не только формально, то, как и перед любым отпуском, хорошим тоном будет обеспечить качественную передачу дел. Такой подход формирует доверие и помогает руководителю быть спокойным за результат. Кроме того, перед возвращением будет полезно попросить у коллег подготовить аналогичную передачу. Кроме того, нужно обсудить заранее свое возвращение. Работодателю важно понимать, есть ли у сотрудника намерение развиваться после возвращения.

Как заявила ранее сенатор Наталия Косихина, периоды декретного отпуска входят в трудовой стаж и позволяют сохранить право на получении пенсии. За каждый год ухода одним из родителей за ребенком до достижения им полутора лет назначается определенное количество пенсионных коэффициентов: 1,8 — за первым ребенком, 3,6 — за вторым ребенком, 5,4 — за третьим и последующими. Декретный отпуск может даже увеличить будущую пенсию, если за него будет начислено больше пенсионных баллов, чем за трудовую деятельность.