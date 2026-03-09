Эрдоган жестко высказался об Иране

Эрдоган: Несмотря на предупреждения Турции, Иран продолжает провокационные шаги

Несмотря на «искренние» предупреждения Ирану от Турции, Тегеран продолжает крайне неверные и провокационные шаги, которые поставят под угрозу дружбу между странами, высказался президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит Anadolu.

«Такие действия, которые нанесут глубокие раны сердцам и умам нашей нации и бросят тень на наши тысячелетние добрососедские и братские отношения, недопустимы», — предупредил он. Эрдоган также отметил, что главная цель турецких властей — «уберечь страну от пожара» конфликта Ирана с Израилем и США.

5 марта Эрдоган указал, что затягивание конфликта с Ираном осложнит ситуацию на всем Ближнем Востоке.