Эрдоган предупредил о последствиях конфликта на Ближнем Востоке

Эрдоган: Затягивание конфликта осложнит ситуацию на Ближнем Востоке

Затягивание конфликта с Ираном осложнит ситуацию на всем Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Турции еджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с премьер-министром Малайзии Энвером Ибрагимом, передает РИА Новости.

«Турция внимательно следит за конфликтом, начавшимся в Иране и охватившим наш регион. Он заявил, что затягивание конфликта может привести к еще более сложной ситуации в регионе и что Турция работает над возобновлением дипломатических усилий», — отмечается в заявлении канцелярии турецкого лидера.

Также Эрдоган пообещал продолжать контакты с лидерами ближневосточных стран.

3 марта Эрдоган заявил, что современный мир скатывается к периоду хаоса, где определяющим является право сильного. Он подчеркнул, что этот процесс был запущен в результате атак США и Израиля на Иран.