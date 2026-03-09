Главный госпиталь ВС США в ФРГ начали готовить к приему большого числа раненых

MWM: Главный госпиталь ВС США в ФРГ готовят к приему большого количества раненых

Медицинский центр Ландштуль, находящийся близ авиабазы ВВС США в Рамштайне, начал готовиться к приему большого числа раненых солдат на фоне операции против Ирана. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine (MWM).

По его данным, госпиталь также направил срочные запросы на поставку донорской крови для пациентов и временно прекратил предоставление услуг по ведению беременности и родам.

Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия не намерена вступать в открытый конфликт с Ираном. Вадефуль пояснил, что если бы на немецких военных было совершено нападение, «они могли бы обороняться». При этом министр заверил, что никаких других мер сверх этого Берлин принимать не будет.