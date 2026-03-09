Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:42, 9 марта 2026Мир

Главный госпиталь ВС США в ФРГ начали готовить к приему большого числа раненых

MWM: Главный госпиталь ВС США в ФРГ готовят к приему большого количества раненых
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Медицинский центр Ландштуль, находящийся близ авиабазы ВВС США в Рамштайне, начал готовиться к приему большого числа раненых солдат на фоне операции против Ирана. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine (MWM).

По его данным, госпиталь также направил срочные запросы на поставку донорской крови для пациентов и временно прекратил предоставление услуг по ведению беременности и родам.

Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия не намерена вступать в открытый конфликт с Ираном. Вадефуль пояснил, что если бы на немецких военных было совершено нападение, «они могли бы обороняться». При этом министр заверил, что никаких других мер сверх этого Берлин принимать не будет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин провел телефонный разговор с Трампом. О чем говорили президенты?

    Трамп высказался о замене Моджтабы Хаменеи

    Главный госпиталь ВС США в ФРГ начали готовить к приему большого числа раненых

    На Украине началась паника из-за конфискации в Венгрии миллионов долларов

    Дмитриев оценил телефонный разговор Путина и Трампа

    В ВСУ пожаловались на частую замену военнослужащих

    Иран увеличил боевой потенциал применяемых ракет до тонны

    Ирландский экономист заявил о перемене в отношениях США и Израиля

    На Украине усилилась критика в адрес Зеленского

    Трамп заявил о скором завершении войны с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok