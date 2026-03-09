Реклама

Россия
08:17, 9 марта 2026Россия

Минобороны России раскрыло подробности о перехваченных за ночь БПЛА ВСУ

Минобороны РФ: Над регионами России за ночь было уничтожено 163 БПЛА ВСУ
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) России с 23:00 8 марта и до 07:00 9 марта было перехвачено и уничтожено 163 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Больше всего вражеских беспилотников было сбито над территорией Брянской области — 54 штуки, еще 47 БПЛА уничтожили над Республикой Крым, 16 — над Краснодарским краем, также 11 беспилотников сбили над Калужской областью, еще восемь над Новгородской областью, пять над Белгородской областью.

Кроме того по четыре БПЛА российские военные уничтожили над Черным морем и Смоленской областью, еще по три — над Воронежской областью и Республикой Адыгея, а также по два БПЛА над Ростовской областью и Азовским морем. По одному беспилотнику сбили над Астраханской, Волгоградской, Орловской и Тверской областями.

Ранее Минобороны России сообщало о том, что днем 8 марта всего за три часа было перехвачено и уничтожено 170 вражеских беспилотников.

