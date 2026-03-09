Реклама

Россия
17:43, 9 марта 2026Россия

Новгородский губернатор назвал фейком слухи о химической угрозе в регионе

Губернатор Дронов: Слух о химической угрозе в регионе после удара БПЛА — фейк
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Губернатор Новгородской области Александр Дронов назвал слухи о том, что после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в регионе появилась химическая опасность, фейком. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По словам Дронова, некто в сети запустил слухи о «химической угрозе» в новгородском регионе после ночной атаки БПЛА. «Официально заявляю, что это фейк», — подчеркнул Александр Дронов.

«Наши военные успешно отразили атаку. Никакого заражения воды и воздуха нет», — заметил новгородский губернатор. Также глава региона предупредил администраторов Telegram-каналов, которые разгоняют панику, об ответственности за распространение ложной информации. «Уважаемые новгородцы, доверяйте только официальным источникам», — заключил Дронов.

9 марта в Минобороны РФ рассказали, что средствами противовоздушной обороны России было перехвачено и уничтожено 163 украинских беспилотника. Больше всего вражеских беспилотников было сбито над территорией Брянской области — 54 штуки.

