Посол США выступил с угрозами к лидеру польской партии

Посол США Роуз угрожает польскому политику Брауну из-за соболезнований Ирану

Посол Соединенных Штатов Америки (США) Том Роуз выступил с угрозами в сторону лидера польской ультраправой партии «Конфедерация польской короны» Гжегожа Брауна, который выразил соболезнования Ирану из-за смерти Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Дерзкий пост Роуз опубликовал на своей странице в социальной сети Х.

«Америка и президент Дональд Трамп не забудут, кто наши друзья и, что еще важнее, кто наши друзья — не друзья», — написал Роуз.

После чего, американец назвал «отвратительным» визит Брауна в иранское посольство.

Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер назвал грозящую США из-за Ирана проблему, а также раскрыл, с чем Америка может не совладать.