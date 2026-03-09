Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:04, 9 марта 2026Мир

Посол США выступил с угрозами к лидеру польской партии

Посол США Роуз угрожает польскому политику Брауну из-за соболезнований Ирану
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Посол Соединенных Штатов Америки (США) Том Роуз выступил с угрозами в сторону лидера польской ультраправой партии «Конфедерация польской короны» Гжегожа Брауна, который выразил соболезнования Ирану из-за смерти Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Дерзкий пост Роуз опубликовал на своей странице в социальной сети Х.

«Америка и президент Дональд Трамп не забудут, кто наши друзья и, что еще важнее, кто наши друзья — не друзья», — написал Роуз.

После чего, американец назвал «отвратительным» визит Брауна в иранское посольство.

Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер назвал грозящую США из-за Ирана проблему, а также раскрыл, с чем Америка может не совладать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Запасов газа осталось на два дня». Европа становится уязвимой из-за конфликта на Ближнем Востоке. Почему?

    В Иране пообещали заставить США пожалеть о своей агрессии против республики

    Посол США выступил с угрозами к лидеру польской партии

    В популярном эмирате ОАЭ начался пожар из-за падения обломков БПЛА

    Между США и Европой укрепился разрыв из-за войны в Иране

    Россиянам напомнили о грядущих длинных выходных

    Цена на нефть Brent превысила 108 долларов за баррель

    Опубликовано видео ракетных залпов по израильским городам

    В Иране назвали имя нового верховного лидера

    Мировую ситуацию с нефтью назвали «очень плохой новостью» для Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok