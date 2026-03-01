Реклама

Бывший премьер Польши назвал грозящую США из-за Ирана проблему

Миллер: США предстоит найти правильный способ завершения конфликта с Ираном
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер назвал грозящую США из-за Ирана проблему. Пост появился на его странице в соцсети X (бывший Twitter).

Политик заявил, что в настоящее время сила не заключается в способности нанести удар. По его словам, истинной мерой мощи государства стало умение контролируемо выйти из конфликта в нужный момент, поэтому США предстоит найти правильный способ завершения противостояния с Ираном.

«Вопрос не в том, может ли Америка нанести удар. Это мы уже знаем. Вопрос в том, сможет ли она остановиться. А в международной политике понять, как закончить войну, порой оказывается труднее, чем понять, как ее начать», — указал он, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке.

Также Миллер объяснил, что в данный момент действия США отличаются от политики, существовавшей во время войны в Ираке и конфликта в Афганистане.

«То, что мы наблюдаем сегодня на Ближнем Востоке, — это проверка новой американской доктрины — доктрины ограниченного применения силы. Быстро. Точно. С четко определенной целью. Без оккупации. Без многолетних миссий по стабилизации. Без идеологического "экспорта демократии" в военных конвоях», — подчеркнул он.

Ранее 1 марта президент США Дональд Трамп предостерег Иран от ответных ударов, подчеркнув, что американские военные ответят с невиданной силой.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац.

Позднее президент США объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Стало известно, что она получила название «Эпическая ярость».

