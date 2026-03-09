Посольство сообщило о резервном рейсе для застрявших в Мьянме российских туристов

Посольство России сообщило об отправлении резервного рейса из Мьянмы во Вьетнам

Вылет резервного борта из Янгона для выполнения рейса Тюмень — Нячанг запланирован на 10 марта. Об этом сообщает посольство России в Мьянме в Telegram-канале.

«Вниманию пассажиров рейса Янгон — Нячанг. Вылет резервного борта из Янгона запланирован на 10 марта в 02:15 по местному времени (9 марта по 22:45 мск). Будет организован трансфер из гостиниц. О времени выезда пассажиров проинформируют заблаговременно, просьба оставаться на связи», — отмечается в сообщении.

Ранее самолет авиакомпании Azur Air, летевший из Тюмени в Нячанг (Вьетнам), подал сигнал бедствия у побережья Мьянмы. Предварительной причиной стали проблемы с двигателем.