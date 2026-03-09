Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:56, 9 марта 2026Россия

Профессор объяснила порядок использования слова «краш» в ЕГЭ

Профессор Ухова: Слово «краш» в ЕГЭ будут расценивать как грубое нарушение
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Употребление сленгового слова «краш» в сочинении на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по русскому языку будет расценено как грубое речевое нарушение. Об этом рассказала доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики и медиакоммуникаций ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Лариса Ухова в беседе с ТАСС.

«Нельзя забывать, что сленг — это лексика ограниченной сферы употребления, далекая от норм литературного языка. Именно поэтому, например, в сочинении ЕГЭ такое слово будет квалифицировано как грубое речевое нарушение», — пояснила эксперт.

По словам Уховой, сленг выполняет важную эмотивную функцию, позволяя подросткам выражать чувства и давать оценку происходящему, однако его использование уместно исключительно в неформальном общении. В молодежной речи также могут появляться неологизмы: «вкрашиться», «словить краш», объект обожания могут называть «крашихой» или «крашулей». Но такая лексика допустима только в межличностной коммуникации, в кругу сверстников, подчеркнула филолог.

В официальных текстах, включая экзаменационные работы, необходимо придерживаться норм литературного языка, уточнила профессор. Владение литературной нормой и умение переключаться между разными языковыми регистрами — важный показатель речевой культуры выпускника, заключила Ухова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Америка пожалеет». Что известно о новом верховном лидере Ирана и как к нему относятся в США?

    Врач развеяла популярные мифы об отбеливании зубов

    Профессор объяснила порядок использования слова «краш» в ЕГЭ

    Военкомы остановили украинского депутата и по ошибке озвучили ему цену за свободу

    Синоптик Тишковец пообещал москвичам аномальное тепло

    Опасность северокорейских хакеров для России оценили

    Вступление Финляндии в НАТО назвали худшим решением в истории страны

    Россиянам напомнили о длинных выходных в мае и июне

    Бывшего замдиректора «Калашникова» арестовали

    Названы возможные сроки завершения конфликта вокруг Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok