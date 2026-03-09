Профессор объяснила порядок использования слова «краш» в ЕГЭ

Профессор Ухова: Слово «краш» в ЕГЭ будут расценивать как грубое нарушение

Употребление сленгового слова «краш» в сочинении на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по русскому языку будет расценено как грубое речевое нарушение. Об этом рассказала доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики и медиакоммуникаций ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Лариса Ухова в беседе с ТАСС.

«Нельзя забывать, что сленг — это лексика ограниченной сферы употребления, далекая от норм литературного языка. Именно поэтому, например, в сочинении ЕГЭ такое слово будет квалифицировано как грубое речевое нарушение», — пояснила эксперт.

По словам Уховой, сленг выполняет важную эмотивную функцию, позволяя подросткам выражать чувства и давать оценку происходящему, однако его использование уместно исключительно в неформальном общении. В молодежной речи также могут появляться неологизмы: «вкрашиться», «словить краш», объект обожания могут называть «крашихой» или «крашулей». Но такая лексика допустима только в межличностной коммуникации, в кругу сверстников, подчеркнула филолог.

В официальных текстах, включая экзаменационные работы, необходимо придерживаться норм литературного языка, уточнила профессор. Владение литературной нормой и умение переключаться между разными языковыми регистрами — важный показатель речевой культуры выпускника, заключила Ухова.