Стала известна реакция Трампа на военную мощь Ирана

NYT: Иран лучше подготовился к войне, чем ожидал Трамп, об этом говорят потери

Иран лучше подготовился к ведению военных действий, чем ожидали в администрации президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в статье The New York Times (NYT), издание ссылается на данные о реакции Трама на военную мощь страны, полученные от американских военных чиновников.

Источники издания полагают, что на это указывает и количество потери в первую неделю войны. С начала совместной операции Соединенных Штатов и Израиля 28 февраля ответные атаки Ирана унесли 20 жизней, в том числе американских военных.

Тактика Ирана изменилась, утверждают собеседники газеты: в отличие от прежней, когда Тегеран заранее уведомлял о предстоящих ударах и их целях, новые атаки стали более широкими и менее предсказуемыми.