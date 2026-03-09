Реклама

21:31, 9 марта 2026Бывший СССР

Стало известно о подготовке Зеленским «плана Б» из-за Ирана

Марина Совина
Фото: Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский собирается использовать войну на Ближнем Востоке, чтобы перетянуть американского президента Дональда Трампа на свою сторону. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».

В публикации отмечается, что сейчас у Зеленского есть два варианта. Первый — последовать совету Трампа и как можно скорее заключить сделку по завершению войны, выведя украинские войска из Донбасса, однако украинский лидер отвергает это предложение.

«Второй вариант — попытаться использовать войну в Иране, чтоб "перетянуть" Трампа и на свою сторону <…>. Именно его сейчас и пробует реализовать Киев и его группа поддержки на Западе», — отмечает канал.

Как отмечает издание, для этого Зеленский старается показать США свою значимость и полезность в военном плане.

Ранее сообщалось, что Зеленский будет вынужден подчиниться США и принять участие в войне с Ираном. Киев сильно нуждается в ракетах для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

