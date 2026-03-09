Трамп высказался о замене Моджтабы Хаменеи

CBS: У Трампа есть человек, которым можно заменить Моджтабу Хаменеи

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что имеет на примете человека, который мог бы заменить Моджтабу Хаменеи, накануне избранного верховным лидером Ирана. Об этом он заявил интервью каналу CBS.

Трамп прокомментировал назначение нового верховного лидера Ирана. «Он заявил, что у него есть кто-то на примете, который мог бы заменить Хаменеи, но не стал вдаваться в подробности», — высказалась журналистка телеканала Вэйцзя Цзян.

Американский лидер не стал называть имя того, кто «мог бы стать лидером Ирана».

Ранее Трамп назвал ошибкой избрание Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.