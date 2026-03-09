Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:59, 9 марта 2026Мир

В Японии выступили с тревожным для США прогнозом

Эксперт Синода: США вряд ли смогут добиться каких-либо результатов в Иране
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Соединенные Штаты вряд ли смогут добиться каких-либо результатов в Иране. Учитывая отсутствие четких целей и стратегического расчета, об этом высказался профессор Токийского университета иностранных языков Хидэаки Синода, пишет ТАСС.

«Само собой разумеется, что нападение Израиля и США на Иран является нарушением международного права», — отметил он.

Кроме этого, в отсутствие реалистичных целей и стратегических расчетов «крайне сомнительно, что военные действия приведут к какому-либо результату». По словам Синоды, война на истощение ляжет тяжелым бременем на США, которые ведут боевые действия в отдаленном регионе с применением дорогостоящего оружия.

Ранее сообщалось, что региональная напряженность вокруг Ирана, вероятно, продлится до конца марта. Возможные сроки завершения конфликта озвучил турецкий политический аналитик Ниджат Сезгин.

В свою очередь, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что решение о завершении военной операции против Ирана будет принято вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Японии выступили с тревожным для США прогнозом

    Возле Купянска обнаружили и уничтожили переодетых украинских диверсантов

    Осудивший СВО музыкант удвоил доходы в России

    На Западе забили тревогу после произошедшего в Тегеране

    В Германии сообщили об ожидании ответа от России по одному вопросу

    Назван самый популярный вид вклада у россиян

    Пугачеву могут лишить товарного знака в России

    Девять детей отправились в больницу после посещения бассейна в российском городе

    В Белом доме спрогнозировали сроки падения цен на нефть и газ

    Минобороны России раскрыло подробности о перехваченных за ночь БПЛА ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok