Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:10, 9 марта 2026Россия

Военкор предрек США огромные потери при проведении наземной операции в Иране

Военкор Харченко: США понесут огромные потери в случае наземной операции в Иране
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

США ждут огромные потери, если они решатся провести наземную операцию на территории Ирана. С такой точкой зрения в беседе с ТАСС выступил военный корреспондент Александр Харченко.

«Это не будет похоже ни на Ирак, ни на Афганистан. Потери американцев вырастут просто кратно, если не на порядок. Потому что, еще раз напомню, сейчас нет эффективной защиты от FPV-дронов», — считает эксперт. Он также подчеркнул, что иранцы на протяжении 40 лет готовились к большому противостоянию, и в случае необходимости они дадут отпор войскам США.

Харченко добавил, что ландшафт Ирана в случае наземной операции сыграет на стороне Исламской Республики — в стране есть много гор, так что американские военные попросту не смогут защитить свою бронетехнику от беспилотников.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что Вашингтон пока не собирается отправлять наземные силы в Иран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Запасов газа осталось на два дня». Европа становится уязвимой из-за конфликта на Ближнем Востоке. Почему?

    Военкор предрек США огромные потери при проведении наземной операции в Иране

    На Украине указали на нежелание Ближнего Востока иметь дело с Зеленским

    Дмитриев высказался о преимуществе России на фоне сильного подорожания нефти

    Трамп призвал не бояться роста цен на нефть

    В США создали петицию для отправки младшего сына Трампа в Иран

    НАТО проведут учения рядом с российской границей

    В Швейцарии ответили на вопрос о вступлении в Евросоюз

    Американская ракета дала сбой и рухнула в жилом районе

    В Иране пообещали заставить США пожалеть о своей агрессии против республики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok