Военкор предрек США огромные потери при проведении наземной операции в Иране

Военкор Харченко: США понесут огромные потери в случае наземной операции в Иране

США ждут огромные потери, если они решатся провести наземную операцию на территории Ирана. С такой точкой зрения в беседе с ТАСС выступил военный корреспондент Александр Харченко.

«Это не будет похоже ни на Ирак, ни на Афганистан. Потери американцев вырастут просто кратно, если не на порядок. Потому что, еще раз напомню, сейчас нет эффективной защиты от FPV-дронов», — считает эксперт. Он также подчеркнул, что иранцы на протяжении 40 лет готовились к большому противостоянию, и в случае необходимости они дадут отпор войскам США.

Харченко добавил, что ландшафт Ирана в случае наземной операции сыграет на стороне Исламской Республики — в стране есть много гор, так что американские военные попросту не смогут защитить свою бронетехнику от беспилотников.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что Вашингтон пока не собирается отправлять наземные силы в Иран.