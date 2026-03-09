Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:41, 8 марта 2026Россия

Волонтеры раскрыли подробности поисков троих пропавших под Москвой детей

Пропавших в Звенигороде троих детей ищут около 500 человек
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В поисках троих пропавших в Звенигороде детей принимают участие около 500 волонтеров. Об этом сообщили в пресс-службе отряда «ЛизаАлерт», передает ТАСС.

«Суммарно около 500 человек приняли участие в поиске, расклеено около 1 тысячи ориентировок», — сообщили в отряде. Там отметили, что всего сформировали 97 пеших групп. Кроме того, в поисках участвуют два кинологических расчета.

Дети пропали сутки назад. По факту их бесследного исчезновения было возбуждено уголовное дело. Уточнялось, что в ходе поисков был найден головной убор одного их пропавших.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран сделал новое заявление о военном сотрудничестве с Россией

    Россия запустит реактивные дроны по Украине

    Волонтеры раскрыли подробности поисков троих пропавших под Москвой детей

    ВСУ атаковали крылатыми ракетами детскую больницу и поликлинику

    В США заявили о вывозе из Венесуэлы золота на десятки миллионов долларов

    Тренер «Динамо» прокомментировал разгромную победу над ЦСКА

    ЦАХАЛ заявил об ударе по штабу ВВС КСИР

    «Река смерти» под Волчанксом унесла жизни тысяч солдат ВСУ

    Осколки украинского БПЛА попали в рейсовый автобус в российском курортном городе

    Украинский штаб разбомбили ВКС России во время совещания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok