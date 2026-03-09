Волонтеры раскрыли подробности поисков троих пропавших под Москвой детей

Пропавших в Звенигороде троих детей ищут около 500 человек

В поисках троих пропавших в Звенигороде детей принимают участие около 500 волонтеров. Об этом сообщили в пресс-службе отряда «ЛизаАлерт», передает ТАСС.

«Суммарно около 500 человек приняли участие в поиске, расклеено около 1 тысячи ориентировок», — сообщили в отряде. Там отметили, что всего сформировали 97 пеших групп. Кроме того, в поисках участвуют два кинологических расчета.

Дети пропали сутки назад. По факту их бесследного исчезновения было возбуждено уголовное дело. Уточнялось, что в ходе поисков был найден головной убор одного их пропавших.