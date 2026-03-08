Следователи занялись безвестным исчезновением подростков под Москвой

В Звенигороде возбудили дело после исчезновения подростков

В Московской области возбуждено уголовное дело по факту бесследного исчезновения трех подростков в городе Звенигород. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 7 марта трое несовершеннолетних гуляли по микрорайону Восточный возле реки Москва. С тех пор школьники не выходили на связь, а их мобильные телефоны недоступны.

В ходе розыска был обнаружен головной убор одного из пропавших.

На месте работают водолазы МЧС России, следователи и поисковые отряды.

Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике (ДНР) подросток сбежал из детского дома «Росток» и пропал.