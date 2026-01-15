Подросток сбежал из детского дома в российском регионе и пропал

В Донецкой народной республике (ДНР) подросток сбежал из детского дома «Росток» и пропал. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по региону.

Известно, что 14-летнего парня ищут уже две недели — он пропал 2 января в Амвросиевском районе.

«Был одет в желто-серую куртку, темно-серые джинсы, кроссовки серого цвета, белую шапку», — говорится в публикации ведомства.

