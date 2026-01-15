Реклама

Подросток сбежал из детского дома в российском регионе и пропал

В Донецкой народной республике (ДНР) подросток сбежал из детского дома «Росток» и пропал. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по региону.

Известно, что 14-летнего парня ищут уже две недели — он пропал 2 января в Амвросиевском районе.

«Был одет в желто-серую куртку, темно-серые джинсы, кроссовки серого цвета, белую шапку», — говорится в публикации ведомства.

Ранее стало известно, что в Московской области мужчина пропал по дороге с новогоднего корпоратива. Отмечается, что на праздничном мероприятии мужчина поссорился с начальницей. На опубликованных кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как россиянин идет по улице нетвердой походкой — его шатает из стороны в сторону.

