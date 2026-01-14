Под Москвой мужчина пропал по дороге с новогоднего корпоратива

В Подмосковье мужчина пропал по дороге с новогоднего корпоратива

В Московской области мужчина пропал по дороге с новогоднего корпоратива. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На опубликованных кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как россиянин идет по улице нетвердой походкой — его шатает из стороны в сторону.

По данным канала, на праздничном мероприятии мужчина поссорился с начальницей. На момент написания материала жителя Подмосковья так и не нашли. По одной из версий, он замерз в сугробе.

