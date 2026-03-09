Реклама

20:01, 9 марта 2026

Зеленский подписал закон об отсрочке от мобилизации

Зеленский подписал закон об отсрочке от мобилизации контрактникам
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, освобождающий контрактников от мобилизации на один год. На это обратило внимание РИА Новости.

Документ под подписью президента Украины появился на сайте Верховной Рады. Закон предусматривает отсрочку на год для тех, кто отслужил по контракту в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Он касается молодежи в возрасте 18-25 лет.

Журналисты РИА Новости напомнили, что на Украине считают закон спорным. Так, ранее депутат парламента Марьяна Безуглая заявила, что молодежь по сути обманули — изначально им обещали, что через год службы они смогут уволиться и быть мобилизованы лишь после достижения 25 лет.

«Таким образом, молодой человек, вступивший в ВСУ по контракту в 18 и отслуживший год, может быть мобилизован до достижения возраста 25 лет», — отметили авторы агентства.

Ранее на Украине предложили давать мобилизованным время, чтобы написать завещание перед отправкой на фронт. «Это признак уважения к человеку, которого государство просит идти его защищать», — заявил украинский волонтер Сергей Притула.

